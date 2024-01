Συναγερμός σήμανε σήμερα στα Καπιτώλια έξι αμερικανικών πολιτειών έπειτα από βομβιστικές απειλές, υποχρεώνοντας τις υπηρεσίες ασφαλείας να τα εκκενώσουν για προληπτικούς λόγους. Ειδικότερα, εκκενώθηκαν τα Καπιτώλια στις πολιτείες Κονέκτικατ, Τζόρτζια, Κεντάκι, Μίσιγκαν, Μισισίπι και Μοντάνα.

Michigan State Capitol Evacuated and Closed Following Bomb Threat Hoaxhttps://t.co/vsJNaP5TyI ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ — You can’t be serious (@IoulandaL) January 3, 2024

Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας εκκένωσαν τα κτhριακά συγκροτήματα, διενεργώντας εξονυχιστικούς ελέγχους, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αναφερθεί εντοπισμός εκρηκτικών υλών ή άλλο ύποπτο εύρημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Σε Τζόρτζια, Μισισίπι και Μοντάνα, οι αρχές σήμαναν ήδη λήξη συναγερμού. Το Καπιτώλιο στην πολιτεία Κονέκτικατ έκλεισε για λίγο προτού ανοίξει ξανά, αφού η αστυνομία έκρινε ότι η απειλή ήταν φάρσα, μεταδίδει η Middletown Press.

The MAGA legacy State capitols shut down after at least eight bomb threats received Wednesday: officials https://t.co/FHsX5eEYck — Tea Pain (@TeaPainUSA) January 3, 2024

Στο Κεντάκι, ο κυβερνήτης Άντι Μπεσίαρ δήλωσε ότι «όλοι είναι ασφαλείς» και ότι το πολιτειακό Καπιτώλιο εκκενώθηκε προκειμένου η αστυνομία να ερευνήσει τους χώρους. Η εφημερίδα Lexington Herald-Leader ανέφερε ότι απειλητικά μηνύματα για τοποθέτηση βόμβας είχαν σταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε αρκετούς αξιωματούχους της πολιτείας.

Στο Μίσιγκαν, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι το πολιτειακό Καπιτώλιο θα παραμείνει σήμερα κλειστό για προληπτικούς λόγους, μετά την αποστολή e-mail που περιείχε απειλή για βόμβα.