Ο Ιντάλια έφθασε στις ακτές της Φλόριντα ως τυφώνας κατηγορίας 3 με ανέμους που μπορεί να φθάσουν έως τα 205 χιλιόμετρα την ώρα, ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων (NHC) των ΗΠΑ.

Το μάτι του κυκλώνα έφθασε στη στεριά κοντά στο Κίτον Μπιτς στις 07:45 τοπική ώρα στη βορειοδυτική ακτή της Φλόριντα, διευκρίνισε το NHS.

Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων έχει προειδοποιήσει για «καταστροφικές καταιγίδες και καταστροφικούς ανέμους» που «θα ξεκινήσουν σύντομα».

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχουν ήδη κηρυχθεί η Φλόριντα, η Βόρεια και Νότια Καρολίνα και η Τζόρτζια. Οι κάτοικοι των ευάλωτων παράκτιων περιοχών στη Φλόριντα έλαβαν εντολή να απομακρυνθούν, με τον κυβερνήτη Ρον ΝτεΣάντις να προειδοποιεί: «Πρέπει πραγματικά να απομακρυνθείτε τώρα. Τώρα είναι η ώρα». Συνολικά, 28 από τις 67 κομητείες της πολιτείας υπόκεινται σε εντολές εκκένωσης.

#BREAKING – Catastrophic winds from Hurricane Idalia into Tampa Bay are increasing the flooding and the storm surge. Waves crash onto lanes of Courtney Campbell Causeway near Clearwater, Florida #idalia #hurricaneidalia #TampaBay #Idalia #Hurricane #HurricaneIdalia #Florida … pic.twitter.com/EczdoHx37N

Η καταιγίδα αναμένεται να επηρεάσει ένα μεγάλο μέρος του κεντρικού τμήματος της πολιτείας, συμπεριλαμβανομένων πόλεων όπως η Τάμπα και το Ορλάντο, και να πλησιάσει την ακτογραμμή της Καρολίνας την Πέμπτη, πρόσθεσε το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τις νεότερες εκτιμήσεις, περισσότερα από 230.000 σπίτια έχουν μείνει χωρίς ρεύμα μετά την άφιξη του τυφώνα στην Φλόριντα.

BREAKING: Hurricane #Idalia has been upgraded to a CATEGORY 4 Hurricane with winds of 130 mph and a pressure of 940 mb. The NHC now forecasts that further intensification is anticipated before landfall. An absolutely fierce and dangerous storm that will bring life-threatening… pic.twitter.com/ZY1V1QLFQG

— Backpirch Weather (@BackpirchCrew) August 30, 2023