Βαριά ποινή επιβλήθηκε σε κατάδικο που είχε επιτεθεί πριν έναν χρόνο σε γυναίκα δικαστή στο Λας Βέγκας και ενώ αυτή του ανακοίνωνε πως θα έπρεπε να πάει για δεύτερη φορά φυλακή.

Η επίθεση είχε καταγραφεί σε βίντεο όπου φαίνεται ο 31χρονος Ντεόμπρα Ρέντεν να εξοργίζεται στο άκουσμα της ποινής του, να πηδά τα έδρανα και να αρπάζει τη δικαστή Μέρι Κέι Χόλθους στη Νεβάδα των ΗΠΑ.

Έντρομοι όσοι ήταν στην αίθουσα του δικαστηρίου προσπάθησαν να τον σταματήσουν.

Ο Ρέντεν καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 26 χρόνων σχεδόν ένα χρόνο μετά από την επίθεση κι ενώ εκτίει την ποινή του για άλλα δικήματα.

Ο Ρέντεν κατηγορήθηκε για απόπειρα δολοφονίας μετά την άγρια επίθεση και δήλωσε ότι δεν είχε καμία πρόθεση να σκοτώσει τη δικαστή.

Convict seen in viral video launching ‘Superman style’ attack on Las Vegas judge gets decades in prison https://t.co/GTtffZ4DEu pic.twitter.com/NJ2Jh0PH8G

— New York Post (@nypost) December 11, 2024

