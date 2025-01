Σφοδρό κύμα κακοκαιρίας έφερε χθες Κυριακή χιόνια και παγετό σε μεγάλο τμήμα των ΗΠΑ, με περίπου 60 εκατομμύρια κατοίκους σε περισσότερες από δέκα πολιτείες – από το Κάνσας μέχρι το Νιου Τζέρσεϊ – να έχουν κληθεί να βρίσκονται σε εγρήγορση για να ακολουθήσουν τις οδηγίες των κατά τόπους αρχών. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχουν ήδη κηρυχθεί οι πολιτείες Κάνσας, Κεντάκι, Άρκανσο, Δυτική Βιρτζίνια και Βιρτζίνια.

More than 60 million Americans are under winter alerts as a powerful storm brings #snow, ice and severe weather from the Plains to the East coast #USA (ABC News) pic.twitter.com/Gi3sWdqEPA

— Albert Solé  (@asolepascual) January 5, 2025