Οι τοπικές αρχές επιβολής του νόμου έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα το όνομα του λευκού ένοπλου που πυροβόλησε και σκότωσε τρεις Αφροαμερικανούς σε ένα κατάστημα Dollar General στο Τζάκσονβιλ της Φλόριντα, χθες, Σάββατο, αναγνωρίζοντας τον ένοπλο ως τον ως Ράιαν Κρίστοφερ Πάλμετερ, 21 ετών.

Οι Αρχές δήλωσαν ότι το περιστατικό με τους πυροβολισμούς είχε ρατσιστικό κίνητρο, λέγοντας ότι ο νεαρός άνδρας είχε συντάξει «πολλά μανιφέστα» για τα μέσα ενημέρωσης, τους γονείς του και τις αρχές επιβολής του νόμου που περιέγραφαν λεπτομερώς το μίσος του για τους μαύρους.

#JSO Sheriff T.K. Waters spoke today in reference to follow-up information related to the shooting involving three victims – all of which died.

The suspect was located and pinned down by officers. He was subsequently found deceased and is believed to have taken his own life. pic.twitter.com/HEucdhVl2u

— Jax Sheriff’s Office (@JSOPIO) August 27, 2023

