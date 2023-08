Τουλάχιστον 67 είναι οι νεκροί από τις πυρκαγιές στη Χαβάη, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα οι αρχές της κομητείας Μάουι. «Άλλοι 12 θάνατοι επιβεβαιώθηκαν μέχρι τις 13:00 (τοπική ώρα χθες Παρασκευή, 02:00 ώρα Ελλάδος του Σαββάτου) καθώς παραμένει ενεργό το πύρινο μέτωπο στη Λαχέινα. Ως εκ τούτου, ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 67», αναφέρει σχετική ανακοίνωση της κομητείας Μάουι.

Νωρίτερα, ο κυβερνήτης της αμερικανικής πολιτείας Τζος Γκριν είχε πει στο δίκτυο CNN πως έχουν επιβεβαιωθεί 59 θάνατοι. «Χωρίς αμφιβολία, τα θύματα θα είναι περισσότερα. Δεν γνωρίζουμε πόσα ακριβώς θα είναι τελικά», τόνισε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Οι εικόνες από το δημοφιλές τουριστικό θέρετρο Λαχέινα είναι αποκαρδιωτικές. Τα σωστικά συνεργεία χτενίζουν την ευρύτερη περιοχή, όπου περίπου χίλια κτίρια έχουν καταστραφεί, ανασύροντας απανθρακωμένα πτώματα από τα χαλάσματα.

So much destruction and pain!!!

Pray for Hawaii and for the victims of these fires!!!pic.twitter.com/0XH0Y08loO

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— Chad Prather (@WatchChad) August 12, 2023