Όπως διαφαίνεται στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ η νίκη για κάποιον από τους δύο υποψηφίους θα κριθεί με την «διαφορά στον πόντο.

Όπως αναφέρει η Washington Post, παραμένει ακόμη «θολή» η εικόνα για τη ψήφο των εκλεκτόρων, ενώ οι ψηφοφόροι που προσήλθαν ήδη στις κάλπες έχουν τον «πρώτο λόγο», τέσσερις ημέρες πριν από τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές.

Η Washington Post υποστηρίζει ότι μεταξύ των Αμερικανών που έχουν ψηφίσει εκ των προτέρων, προηγείται με διαφορά από 19 ως 29% η Δημοκρατική αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις.

Αντίθετα, ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι «προηγείται» και στις επτά αμφίρροπες πολιτείες («swing states») προσθέτοντας πως «το μόνο» που μπορεί να αποτρέψει τη νίκη του και την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο είναι «η νοθεία».

Οι επτά αμφίρροπες πολιτείες, που είναι κρίσιμες επειδή «αλλάζουν στρατόπεδο» είναι η Αριζόνα, η Τζόρτζια, το Μίσιγκαν, η Νεβάδα, η Βόρεια Καρολίνα, το Ουισκόνσιν και η Πενσιλβάνια, η οποία μάλιστα έχει περάσει στα χρονικά ως η αμερικανική πολιτεία «που δίνει» πρόεδρο.

Και οι δύο υποψήφιοι βρέθηκαν στη Νεβάδα για προεκλογικές συγκεντρώσεις. Από το Ρίνο, η Κάμαλα Χάρις προειδοποίησε ότι ο Τραμπ γίνεται ολοένα και πιο ασταθής με εμμονή στην εκδίκηση ενώ ο υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού κόμματος απάντησε ότι βλέπει την αντίπαλό του εξαντλημένη ενώ εκείνος παραμένει ακάθεκτος επί 62 ημέρες.

Πυρά από τη Τζένιφερ Λόπεζ που εμφανίστηκε στο πλευρό της Χάρις, δέχτηκε ο ρεπουμλικανός υποψήφιος: «Προσβάλλει κάθε ισπανόφωνο», τόνισε αναφερόμενη στον κωμικό που συμμετείχε σε προεκλογική συγκέντρωση και χαρακτήρισε πλωτό σκουπιδότοπο το Πουέρτο Ρίκο, τη γενέτειρα των γονιών της.

Jennifer Lopez in Vegas endorses Harris and says of Trump: “At Madison Square Garden, he reminded us who he is and how he really feels. It wasn’t just Puerto Ricans who were offended that day. It was every Latino in this country, it was humanity, and anyone of decent character.” pic.twitter.com/Pn5ayDEmO7

— Aaron Rupar (@atrupar) November 1, 2024