Τουλάχιστον τέσσερα βρέφη έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες Δευτέρα σε μαιευτήριο της πόλης Ντιγουανίγια στο νότιο Ιράκ.

Σε ανακοίνωση της Ερυθράς Ημισελήνου αναφέρεται ότι «150 παιδιά και 190 συνοδοί» απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από το μαιευτήριο, μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς που αποδίδεται σε «βραχυκύκλωμα».

A fire erupted Monday evening at a hospital in southern Iraq, sending smoke through a maternity ward and killing four babies who had been born prematurely, health officials said.https://t.co/TgGADx0dNQ

