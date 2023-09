Τρεις Κούρδοι σκοτώθηκαν και άλλοι 16 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες Σάββατο στο Ιράκ, κατά τη διάρκεια επεισοδίων στο Κιρκούκ, πολυεθνική πόλη στο βόρειο τμήμα της χώρας όπου οι αρχές επέβαλαν απαγόρευση κυκλοφορίας έπειτα από αρκετές ημέρες εντάσεων.

Οι δύο από τους τρεις νεκρούς χτυπήθηκαν από σφαίρες στον θώρακα και ο τρίτος στο κεφάλι, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο επικεφαλής των υγειονομικών υπηρεσιών του Κιρκούκ, ο Ζιάντ Χαλάφ. Το ένα θύμα ήταν 21 ετών, τα άλλα δύο 37.

Οι τραυματίες –16, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των αρχών– χτυπήθηκαν από «σφαίρες, πέτρες, ή γυαλιά», σύμφωνα με τον Χαλάφ, που διευκρίνισε πως ανάμεσά τους είναι τρία μέλη των δυνάμεων επιβολής της τάξης.

🚨#BREAKING: Iraqi security forces shooting at Kurdish protesters in #kirkuk, #Iraq; At least 3 protesters killed and a dozen wounded. pic.twitter.com/i1XGAUueKl

— World Source News 24/7 (@Worldsource24) September 2, 2023

