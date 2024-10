«Η απάντηση του Ιράν σε οποιαδήποτε επίθεση από το Ισραήλ θα είναι πιο ισχυρή», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Σεγέντ Αμπάς Αραγκτσί σε ανάρτησή του στο X.

Timely talks with President Assad, PM & FM on bilateral & regional issues.

Highlighted that Iran will stand with Resistance in any situation.

Also made clear that response to any aggression by Israeli regime will be stronger-and they can put our determination to the test. pic.twitter.com/QI4xNnwGji

— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) October 5, 2024

