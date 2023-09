Οι ιρλανδικές αρχές προχώρησαν στη μεγαλύτερη κατάσχεση ναρκωτικών ουσιών στην ιστορία της χώρας, μετά τη ναυτική επιχείρηση που πραγματοποίησαν Ιρλανδοί καταδρομείς κατά την οποία έριξαν προειδοποιητικά πυρά εναντίον ενός παναμέζικου φορτηγού πλοίου, αφού αρνήθηκε να ακολουθήσει οδηγίες, ανακοίνωσαντην Τετάρτη οι Αρχές.

Στην επιχείρηση κατασχέθηκαν συγκεκριμένα 2.253 κιλά κοκαΐνης, αξίας περίπου 157 εκατομμυρίων ευρώ.

Μέλη στρατιωτικής μονάδας αλεξιπτωτιστών αποβιβάστηκαν στο πλοίο που έπλεε στα ανοιχτά των νοτιοανατολικών ακτών της χώρας. Οι αλεξιπτωτιστές αποβιβάστηκαν χρησιμοποιώντας σχοινιά, πέφτοντας από ελικόπτερο ενώ επικρατούσαν ισχυροί άνεμοι.

Το πλοίο ήταν νηολογημένο στον Παναμά και είχε ξεκινήσει το ταξίδι του από τη Νότια Αμερική. Το εμπόρευμα που μετέφερε το είχε προμηθευθεί από «ένα από τα δολοφονικά καρτέλ της Νότιας Αμερικής που βρίσκονται πίσω από τις αποστολές κοκαΐνης στην Ευρώπη», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Τζάστιν Κέλι, βοηθός αστυνομικός επίτροπος για το οργανωμένο έγκλημα.

«Δεν μπορώ να τονίσω περισσότερο τη σημασία αυτής της επιχείρησης και την αναστάτωση που πρόκειται να προκαλέσει στην ομάδα οργανωμένου εγκλήματος που βρίσκεται πίσω από την αποστολή», τόνισε ο Κέλι.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κοκαΐνη που μετέφερε το πλοίο προοριζόταν εν μέρει για την ιρλανδική αγορά.

Τρεις άνδρες, ηλικίας 60, 50 και 31 ετών συνελήφθησαν ως ύποπτοι για εγκλήματα που σχετίζονται με το οργανωμένο έγκλημα, με τον Κέλι να αναφέρει ότι ενδέχεται να υπάρξουν επιπλέον συλλήψεις. Το πλοίο μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου είχε πλήρωμα 25 άτομα.

Η επιχείρηση διεξήχθη σε συνεργασία με τις αρχές από άλλα πέντε κράτη μέλη της ΕΕ και τη Βρετανία. Η επιχείρηση πραγματοποιείται μετά από άλλες κατασχέσεις μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών ουσιών που έγιναν τις τελευταίες εβδομάδες στην Ισπανία, την Ολλανδία και την Πολωνία.

