Σε κόκκινο συναγερμό έχει τεθεί το Ισραήλ, για το φόβο τρομοκρατικών επιθέσεων από τη Χετζμπολάχ και τη Χαμάς, κατά την επέτειο της επίθεσης της Χαμάς στο μουσικό φεστιβάλ και τα κιμπούτς της χώρας. Στη Μπερ Σεβά, στα σύνορα με τη Γάζα, μια 19χρονη σκοτώθηκε, και άλλοι 10 τραυματίστηκαν, όταν ένοπλος άρχισε να πυροβολεί σε σταθμό λεωφορείων.

Οι αρχές καλούν τον κόσμο να μην πάρει μέρος σε συγκεντρώσεις και πορείες.

Ταυτόχρονα προετοιμάζονται τα αντίποινα στα οποία προανήγγειλε πως θα προχωρήσει η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου εναντίον του Ιράν, ενώ συνεχίζεται με σφοδρότητα και η δράση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στη Λωρίδα της Γάζας και στο Λίβανο, με δεκάδες νεκρούς καθημερινά.

Ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας στρατηγός Χερτσί Χαλεβί εξέφρασε την αποφασιστικότητά του να συνεχιστούν «αδιάκοπα» τα πλήγματα στη Χεζμπολάχ, εναντίον της οποίας διεξάγονται ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις από τα τέλη του περασμένου μήνα.

Η θλιβερή επέτειος

«Αυτή την εβδομάδα, καλούμε σε ενθύμηση της επετείου του πολέμου και της (επίθεσης της) 7ης Οκτωβρίου (2023). Είμαστε έτοιμοι να αυξήσουμε τις δυνάμεις μας ενόψει αυτής της ημέρας» στο εσωτερικό, εξαιτίας της ανησυχίας πως θα εξαπολυθούν νέες επιθέσεις, ανέφερε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντανιέλ Χαγκάρι χωρίς καμιά περαιτέρω διευκρίνιση.

Σε μήνυμά του ενόψει της επετείου, ο ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ κατήγγειλε τη «μόνιμη απειλή» του Ιράν και τον «τρομοκρατών εντολοδόχων του» που είναι «αποφασισμένοι να καταστρέψουν το ένα και μοναδικό έθνος κράτος μας».

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου αναμένεται να εκφωνήσει σήμερα Δευτέρα διάγγελμα προς το έθνος για την επέτειο της επίθεσης, το έναυσμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Στην άνευ προηγουμένου έφοδο της Χαμάς έχασαν τη ζωή τους στην ισραηλινή πλευρά 1.205 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα. Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν εκείνη την ημέρα, οι 97 παραμένουν σε αιχμαλωσία στον παλαιστινιακό θύλακο, από τους οποίους 64 θεωρείται πως είναι ζωντανοί και 33 έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Τα ανοιχτά μέτωπα

Αυτή τη στιγμή το Ισραήλ έχει ανοιχτά επτά μέτωπα σύμφωνα με τον Νετανιάχου

Μετά την ομοβροντία πυραύλων που εκτόξευσε την Τρίτη το Ιράν εναντίον του Ισραήλ, ο στρατός «προετοιμάζει ανταπόδοση».

«Το Ιράν έχει ήδη εξαπολύσει δυο φορές εκατοντάδες πυραύλους εναντίον του εδάφους μας (…). Το Ισραήλ έχει καθήκον και δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του και να ανταποδώσει τις επιθέσεις αυτές κι αυτό θα κάνουμε», πλειοδότησε ο κ. Νετανιάχου.

Από τη Δαμασκό, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί προειδοποίησε ότι «για κάθε δράση θα υπάρξει αντίδραση, αναλογική και παρόμοια από το Ιράν» αν όχι «ακόμη πιο δυνατή».

Σύμφωνα με το Ιράν, οι κάπου 200 πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν την Τρίτη εναντίον του Ισραήλ αποτελούσαν «νόμιμα» αντίποινα για τις δολοφονίες του Χασάν Νασράλα, του γενικού γραμματέα της Χεζμπολά, σε αεροπορικό βομβαρδισμό την 27η Σεπτεμβρίου σε νότιο προάστιο της Βηρυτού, και του Ισμαήλ Χανίγια, του ηγέτη της Χαμάς, σε έκρηξη στην Τεχεράνη την 31η Ιουλίου αποδοθείσα στο Ισραήλ.

«Σήμερα, το Ισραήλ υπερασπίζεται τον εαυτό του σε επτά μέτωπα ενάντια στους εχθρούς του πολιτισμού», ανέφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του. Είπε ότι αυτά περιλαμβάνουν την υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ στον βορρά, τη Χαμάς στη Γάζα, τους Χούθι στην Υεμένη, τους «τρομοκράτες» στη Δυτική Όχθη και τις σιιτικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ και τη Συρία.

Η παρότρυνση Μπάιντεν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν παρότρυνε το Ισραήλ να μην πλήξει ιρανικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Ο προκάτοχός του και υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων για τη διαδοχή του, ο Ντόναλντ Τραμπ, έκρινε από την πλευρά του πως το Ισραήλ θα έπρεπε να πλήξει ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Την ίδια ώρα οι Ισραηλινοί σφυροκοπούν και τον Λίβανο.

Σύμφωνα με την υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών του Λιβάνου, έχουν σκοτωθεί πάνω από 2.000 άνθρωποι στη χώρα από τον Οκτώβριο του 2023, οι χίλιοι και πλέον από την 23η Σεπτεμβρίου. Η κυβέρνηση του Λιβάνου υπολογίζει πως έχουν εκτοπιστεί τουλάχιστον 1,2 εκατ. πολίτες.

«Είμαστε στον δρόμο εδώ και 13 ημέρες», δήλωσε η Σάλμα Σάλμαν, 30 ετών, που εγκατέλειψε το σπίτι της σε νότιο προάστιο της Βηρυτού και κατέφυγε στην καρδιά της πρωτεύουσας. «Ζούμε ατελείωτο εφιάλτη», πρόσθεσε.

Στη Λωρίδα της Γάζας, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας έχει μετατραπεί σε ερείπια και ο πληθυσμός της οποίας είναι αντιμέτωπος με το φάσμα της πείνας έπειτα από έναν χρόνο πολέμου, έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 41.825 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες στο Λονδίνο και το Παρίσι για να αποτίσουν φόρο τιμής στα θύματα της 7ης Οκτωβρίου. Παράλληλα, στις δύο ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, αλλά και το Καράκας, την Ουάσινγκτον, το Ραμπάτ και το Κέιπ Τάουν, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν υπέρ των Παλαιστινίων της Γάζας αλλά και στον Λίβανο.

Αναχαιτίστηκαν δύο εναέριοι στόχοι

Το Ισραήλ αναχαίτισε σήμερα τα ξημερώματα δύο εναέριους στόχους που είχαν εξαπολυθεί από τα ανατολικά, αφού είχαν ηχήσει οι σειρήνες στις περιοχές Ρισόν Λε Ζιόν και Παλμαχίμ στο κεντρικό Ισραήλ ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ, καθώς συμπληρώνεται ένας χρόνος από την αιματηρή εισβολή της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Ωστόσο, δεν δημοσιοποιήθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες για την περιοχή εκτόξευσης των drones.

Πλήγμα σε εστιατόριο στη Χάιφα

Εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες μετά την επίθεση με ρουκέτες της Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ, με 8 τραυματίες στη Χάιφα και τον 9o στην Τιβεριάδα.

Οκτώ άνθρωποι μεταφέρθηκαν με ελαφρούς τραυματισμόυς στην πανεπιστημιούπολη Rambam Health Care Campus για ιατρική περίθαλψη μετά την επίθεση με ρουκέτα, ανέφεραν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Ανάμεσά τους και ένας 13χρονος. Σοβαρά τραυματίστηκε ένας 22χρονος και μεταφέρθηκε στο ιατρικό κέντρο Tzafon για ιατρική περίθαλψη.

Σύμφωνα με τους Ισραηλινούς από τις 20 ρουκέτες που εκτοξεύθηκαν από τον Λίβανο οι περισσότερες αναχαιτίστηκαν, ωστόσο μία χτύπησε το εστιατόριο στη Χάιφα. Επίσης έχει αναφερθεί πως ρουκέτες έπεσαν και στη περιοχή του Καρμέλ αλλά και στην Άνω Γαλιλαία.

