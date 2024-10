Η 33χρονη Ινμπάρ Σεγκέβ είναι ένα από τα συνολικά επτά άτομα που έχασαν τη ζωή τους κατά την τρομοκρατική επίθεση το βράδυ της Τρίτης, 1 Οκτωβρίου, σε σταθμό του τραμ στη Γιάφα.

Η άτυχη γυναίκα έχασε τη ζωή της κατά την επίθεση, ωστόσο κατάφερε να προστατεύσει το μόλις εννιά μηνών βρέφος που είχε στην αγκαλιά της, το οποίο δεν έπαθε τίποτα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά το περαστικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Σύμφωνα με το ισραηλινό KAN, η Σεγκέβ θωράκισε το μωρό με το σώμα της κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Μια επιβάτης τρένου είπε στο Ynet ότι «(η Σεγκέβ) πήγε να κατέβει από το τρένο και τότε την πυροβόλησαν. Ακούσαμε το μωρό να ουρλιάζει. Το βγάλαμε έξω από το τραμ. Ένας από τους αστυνομικούς πήγε εμένα και το μωρό σε ένα βαν στο Wolfson (νοσοκομείο)».

Η Σεγκέβ ζούσε στο Τελ Αβίβ και είχε στούντιο γυμναστικής και Pilates στο κέντρο της πόλης. Ο σύζυγός της, Yaari Vigdar, είναι στρατιώτης στις εφεδρείες, ο οποίος αυτή τη στιγμή πολεμά στη Γάζα και στο βορρά, πρόσθεσε το KAN.

One of the victims from yesterday’s terrorist attack in Tel Aviv, Inbar Segev-Vigder, murdered while shielding her 9 month old son Ari.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

She saved his life.

There are no words. Only heartbreak 💔 .

May the memory of the victims be a blessing. pic.twitter.com/3nI2jLzem7

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— Israel ישראל (@Israel) October 2, 2024