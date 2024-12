Σύμφωνα με την «Jerusalem Post», ο ηγέτης του Ισλαμικού Κράτους Αμπού Γιουσίφ εξολοθρεύτηκε σε ένα χτύπημα ακριβείας από τις δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ την Πέμπτη, ανακοίνωσε η CENTCOM το απόγευμα της Παρασκευής.

Ένα ακόμη στέλεχος του ISIS εξοντώθηκε επίσης στο χτύπημα.

CENTCOM Forces Kill ISIS Leader During Precision Strike in Syria

On Dec. 19, U.S. Central Command Forces conducted a precision airstrike targeting ISIS leader Abu Yusif aka Mahmud in the Dayr az Zawr Province, Syria resulting in two ISIS operatives killed, including Abu… pic.twitter.com/g3nO68Ye1T

— U.S. Central Command (@CENTCOM) December 20, 2024

