«Ο περιφερειακός πόλεμος που πολλοί ήθελαν να αποφύγουν από τις 7 Οκτωβρίου έφτασε επιτέλους» , αναφέρει σε άρθρο της η εφημερίδα Jerusalem Post την τώρα που η αντίστροφή μέτρηση για τα αντίποινα του Ισραήλ προς το Ιράν έχει αρχίσει.

«Το Ισραήλ αναμένεται να επιτεθεί στο Ιράν σχετικά σύντομα και με μια άνευ προηγουμένου ισχύ, αλλά το πόσο σύντομα θα επιτεθεί εξαρτάται από την κατάσταση της εισβολής στον Λίβανο», συνεχίζει η εφημερίδα.

«Εάν οι ισραηλινός στρατός αποφύγει τις απώλειες και νιώσει ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο για την εξάλειψη της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο μπορεί να χτυπήσει την Ισλαμική Δημοκρατία ακόμη και πριν ολοκληρωθεί η εισβολή και ενδεχομένως πολύ σύντομα. Εάν όμως υπάρξει οπισθοδρόμηση , η επίθεση στο Ιράν θα μπορούσε να καθυστερήσει μερικές εβδομάδες», αναφέρεται σε άλλο σημείο.

«Οι ΗΠΑ θα προτιμούσαν το Ισραήλ να χτυπήσει τοποθεσίες που βρίσκονται βαλλιστικοί πύραυλοι του Ιράν, τοποθεσίες μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πιθανώς ορισμένους από τους διοικητές που εμπλέκονται στη διεξαγωγή των επιθέσεων κατά του εβραϊκού κράτους», προστίθεται.

«Η Ουάσιγκτον θα προτιμούσε η Ιερουσαλήμ να μην χτυπήσει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν ή τις πηγές της οικονομίας ή της ηλεκτρικής ενέργειας. Το αμυντικό κατεστημένο του Ισραήλ δεν είναι ομόφωνο για το τι πρέπει να κάνει. Μερικοί ενδιαφέρονται περισσότερο από ποτέ να χτυπήσουν σκληρά το Ιράν. Άλλοι, όμως, τονίζουν ότι ένα χτύπημα ενάντια στις συστάσεις των ΗΠΑ θα μπορούσε να διακινδυνεύσει την αμυντική ομπρέλα της Ουάσιγκτον σε περίπτωση ενός τρίτου γύρου επιθέσεων του Ιράν με βαλλιστικούς πυραύλους. Υπάρχουν επίσης φόβοι ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει την παγκόσμια οικονομία. Ο στόχος είναι να εξαλειφθεί όλη η υποδομή της δύναμης Radwan της Χεζμπολάχ που βρίσκεται κοντά στα σύνορα και να διασφαλιστεί ότι οι δυνάμεις της Χεζμπολάχ έχουν φύγει από το νότιο Λίβανο και δεν θα επιστρέψουν», καταλήγει η εφημερίδα.

Νετανιάχου: Το Ισραήλ έχει δικαίωμα να απαντήσει στην επίθεση του Ιράν

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα το Σάββατο σε διάγγελμά του προς τους Ισραηλινούς πολίτες, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διεμήνυσε πως η χώρα θα απαντήσει στο χτύπημα του Ιράν.

«Το Ιράν εκτόξευσε εκατοντάδες πυραύλους εναντίον μας σε μια από τις μεγαλύτερες επιθέσεις στην ιστορία. Καμία χώρα στον κόσμο δεν θα δεχόταν μια τέτοια επίθεση, ούτε το Ισραήλ θα τη δεχτεί. Το Ισραήλ έχει το καθήκον και το δικαίωμα να αμυνθεί και να απαντήσει σε τέτοιες επιθέσεις και αυτό θα κάνουμε».

