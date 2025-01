Στις σχέσεις του μακελάρη της Νέας Ορλεάνης Shamsud Din Jabbar με το Ισλαμικό Κράτος και ακραίες ισλαμιστικές οργανώσεις, επικεντρώνουν πλέον οι έρευνες του FBI, την στιγμή που διερευνάται και η συμμετοχή συνεργών στο τρομοκρατικό κτύπημα της πρωτοχρονιάς, που έχει στοιχήσει την ζωή σε 15 τουλάχιστον ανθρώπους.

Βίντεο που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, αποτυπώνουν τις στιγμές που ο δράστης βρίσκει το κενό ασφαλείας στον πολυσύχναστο δρόμο και εισβάλει με το όχημά του αναπτύσσοντας ταχύτητα επάνω στο ανυποψίαστο πλήθος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο υπεράνω πάσης υποψίας 42χρονος, που είχε υπηρετήσει στον αμερικανικό στρατό για 13 χρόνια, με το ένα εξ αυτών στο Αφγανιστάν, είχε μέσα στο ημιφορτηγό που χρησιμοποίησε ως φονικό όπλο, μια σημαία του Ισλαμικού Κράτους. Τόσο στο φορτηγάκι όσο και σε άλλα σημεία του πολυσύχναστου δρόμου της γαλλικής συνοικίας της Νέας Ορλεάνης, οι αρχές βρήκαν και συνέλεξαν αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζό Μπάιντεν, σύμφωνα με την Le Monde, έκανε λόγο για βίντεο του δράστη, με ισλαμιστικό περιεχόμενο, το οποίο αναρτήθηκε λίγο πριν την επίθεση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Τζαμπάρ, σύμφωνα με το FBI, έκανε μια σειρά βιντεοσκοπήσεων λίγο πριν από τη φονική επίθεση, όπου είχε δηλώσει ότι είχε ενταχθεί στο ISIS.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο δράστης υπηρέτησε στον στρατό των ΗΠΑ από το 2007 έως το 2020 ως ειδικός ανθρώπινου δυναμικού και τεχνολογίας πληροφοριών, και πήγε στο Αφγανιστάν για περίπου έναν χρόνο.

Οι Αρχές έχουν αρχίσει να ερευνούν μια τοποθεσία στο Χιούστον που πιστεύουν ότι συνδέεται με τον μακελάρη της Νέας Ορλεάνης. Το FBI «διεξάγει επίσης έναν αριθμό εξουσιοδοτημένων δικαστικών ενταλμάτων έρευνας στη Νέα Ορλεάνη και σε άλλες πολιτείες». Φαίνεται ότι οι εκρηκτικοί μηχανισμοί που σχετίζονται με την επίθεση, κατασκευάστηκαν σε ένα Airbnb που νοικιάστηκε «για αυτόν τον σκοπό», δήλωσε στο NBC η γενική εισαγγελέας της Λουιζιάνα, Λιζ Μούριλ. Το μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου της Νέας Ορλεάνης Ζαν-Πολ Μορέλ είπε ότι ο ύποπτος έμενε σε Airbnb πριν από την επίθεση.

Το όχημα με το οποίο επιτέθηκε στον κόσμο, το είχε νοικιάσει μέσω εφαρμογής μιας εταιρίας. Σύμφωνα με το Fox το φορτηγό πριν ένα μήνα περίπου μεταφέρθηκε στο Χιούστον για λογαριασμό του, μέσω Μεξικού. Στο όχημα εκτός της σημαίας, βρέθηκαν ακόμη ένα όπλο, ένα ημιαυτόματο τουφέκι και βόμβες οι οποίες ωστόσο φέρονται να μην ήταν λειτουργικές.

Η αμερικανική υπηρεσία αποκάλυψε, επίσης, πως αντίστοιχοι μηχανισμοί εντοπίστηκαν και σε άλλα σημεία του French Quarter, της ιστορικής συνοικίας όπου εκτυλίχθηκε το μακελειό με τους 15 νεκρούς.

Στο σημείο βρίσκονται πυροτεχνουργοί, οι οποίοι περισυλλέγουν τους μηχανισμούς.

Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα στοιχεία του πρώτου θύματος της τρομοκρατικής επίθεσης στη Νέα Ορλεάνη.

Η τραγική ειρωνεία είναι ότι πρόκειται για 18χρονη που θεωρητικά δεν επρόκειτο να βρίσκεται στην πόλη, καθώς ταξίδεψε εκεί… κρυφά.

Το πρώτο θύμα της επίθεσης στη Νέα Ορλεάνη ταυτοποιήθηκε και είναι μια 18χρονη μαθήτρια Λυκείου η Ni’kyra Cheyenne Dedeaux από το Μισισιπή που επισκέφθηκε την πόλη για να βρει τον ξάδερφό της και να κάνουν μαζί Πρωτοχρονιά.

Πρόκειται για μια από τους τουλάχιστον 15 νεκρούς της τρομοκρατικής επίθεσης που πραγματοποίησε ο 42χρονος Shamsud Din Jabbar, ρίχνοντας το λευκό Ford F-150 που οδηγούσε πάνω σε πεζούς που γιόρταζαν την έλευση του νέου έτους στους δρόμους της πόλης.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν ότι το γλέντι της παραμονής της Πρωτοχρονιάς μετατράπηκε σε φρίκη όταν ένα όχημα έπεσε πάνω στο πλήθος στην Bourbon Street της Νέας Ορλεάνης, σκοτώνοντας τουλάχιστον 15 ανθρώπους και τραυματίζοντας δεκάδες άλλους.

«Το μόνο που είδα ήταν ένα φορτηγό να πέφτει πάνω σε όλους στην αριστερή πλευρά του πεζοδρομίου Bourbon», δήλωσε ο Κέβιν Γκαρσία, 22 ετών, μιλώντας στο CNN λίγο μετά το περιστατικό. «Ένα πτώμα έπεσε πάνω μου», είπε, προσθέτοντας ότι άκουσε επίσης πυροβολισμούς.

Ένας άλλος μάρτυρας, ο 22χρονος Whit Davis από το Shreveport της Λουιζιάνα, δήλωσε στο CNNi ότι το περιστατικό συνέβη ενώ έβγαινε από ένα νυχτερινό κέντρο στην οδό Bourbon.

«Όλοι άρχισαν να φωνάζουν και να ουρλιάζουν και να τρέχουν προς τα πίσω και μετά ουσιαστικά κλειδώσαμε για λίγο και μετά ηρέμησαν αλλά δεν μας άφηναν να φύγουμε», είπε ο Ντέιβις.

«Όταν τελικά μας άφησαν να βγούμε από το κλαμπ, οι αστυνομικοί μας έκαναν νόημα πού να περπατήσουμε και μας έλεγαν να φύγουμε γρήγορα από την περιοχή. Είδα μερικά πτώματα που δεν μπορούσαν καν να καλύψουν και τόνους ανθρώπων που λάμβαναν τις πρώτες βοήθειες».

Η αστυνομία είπε στον κόσμο που βρισκόταν στη σκηνή να αφήσει τα τηλέφωνά του και να φύγει το συντομότερο δυνατό, είπε ο Ντέιβις.

Σύμφωνα με πηγές από το FBI, έχει ξεκινήσει ήδη έρευνα για πιθανή διασύνδεση του δράστη με τρομοκρατικές ομάδες εκτός ΗΠΑ και συγκεκριμένα με τον ISIS, ενώ εξεταζόταν, πριν την ταυτοποίηση του δράστη, το ενδεχόμενο διασύνδεσής του με ακροδεξιούς θύλακες του Τέξας. Ένα ενδεχόμενο, ωστόσο, που φαίνεται να απομακρύνεται στην παρούσα φάση των ερευνών.

Στο μεταξύ ένα βίντεο – ντοκουμέντο δόθηκε στη δημοσιότητα, στο οποίο φαίνονται οι αστυνομικοί να έχουν στο έδαφος τον δράστη της επίθεσης στη Νέα Ορλεάνη κάνοντάς του μαλάξεις για να επανέλθει στη ζωή.

New video shows police allegedly giving CPR to the New Orleans attacker pic.twitter.com/zoRYRyiWra

— Visegrád 24 (@visegrad24) January 1, 2025