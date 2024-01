Στην δεύτερη εβδομάδα κινητοποιήσεων βρίσκονται ήδη οι αγρότες στην Γαλλία με το μέτωπο να εξελίσσεται σε ιδιαίτερα σκληρό για τον Εμμανουέλ Μακρόν.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Ατάλ αναμένεται να ανακοίνωσε σήμερα τα πρώτα μέτρα προκειμένου να απαντήσει στους αγρότες που συνεχίζουν να διαδηλώνουν και οι οποίοι θα αποφασίσουν αν θα συνεχίσουν ή όχι να αποκλείουν δρόμους στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Πέντε μπλόκα θα δημιουργηθούν γύρω από το Παρίσι, στις βασικές εξόδους της γαλλικής πρωτεύουσας για να πιέσουν όσο μπορούν και αμέσως μετά τις εξαγγελίες του Γάλλου πρωθυπουργού, θα αποφασίσουν αν τελικά θα μπουν μέσα στο Παρίσι ή θα ακυρώσουν την κινητοποίηση, όντας πλέον ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα.

O Υπουργός Οικονομίας σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον υπουργό Γεωργίας ανακοίνωσε το μεσημέρι της Παρασκευής ότι εν ονόματι του νόμου “Εgalim” του 2020 θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι στις πολυεθνικές γαλλικές εταιρίες αλυσίδων σουπερμάρκετ όπως και στις εταιρείες διανομής για πιθανές παραβιάσεις αυτού του νόμου. Αν διαπιστωθούν, το πρόστιμο θα είναι 2% επι του τζίρου.

Ισχυρίστηκε οτι ήδη πρόσφατοι έλεγχοι των αρμόδιων αρχών εμφάνισαν παραβάσεις, ημι-εφαρμογές ή παρακαμπτήριες μέθοδοι για να μην εφαρμόζεται ο νόμος που εγγυάται την δίκαιη αμοιβή των αγροτών/παραγωγών των προιόντων, αντίθετα πιέζοντάς τους να πωλούν σε μερικές περιπτώσεις κάτω απο το κόστος παραγωγής.

Guess what the Global Communists want to acquire their land too. pic.twitter.com/OqWADvvmKz

Ludicrous Net zero taxes means Vineyards will also go bankrupt too.

Truckers in solidarity with the Farmers are dumping foreign wine imports.

The tractor revolt is picking up steam in France. Farmers head to Paris tomorrow. pic.twitter.com/FbE32NEviK

Crowds of French citizens are cheering on the French farmers as they arrive.

There is huge support for them as people understand that the Globalist World Economic Forum corrupted government under Macron has waged war on the farmers and indeed the people of France with policies… pic.twitter.com/CCFo5unH9h

— Jim Ferguson (@JimFergusonUK) January 26, 2024