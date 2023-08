Οι έξι ύποπτοι οι οποίοι συνελήφθησαν μετά τη δολοφονία προχθές Τετάρτη το βράδυ [σ.σ. τις πρώτες πρωινές ώρες χθες Πέμπτη ώρα Ελλάδας] του Φερνάντο Βιγιαβισένσιο, κεντρώου υποψηφίου για την προεδρία του Ισημερινού, καθώς και ο ένοπλος που σκοτώθηκε στην ανταλλαγή πυρών με δυνάμεις ασφαλείας, είναι υπήκοοι Κολομβίας, έκανε γνωστό χθες η αστυνομία.

«Όλοι, συμπεριλαμβανομένου του αποβιώσαντα, είναι Κολομβιανοί», ανέφερε.

Ο υπουργός Εσωτερικών Χουάν Σαπάτα είχε περιοριστεί νωρίτερα να πει πως οι ύποπτοι είναι αλλοδαποί, προσθέτοντας πως «ανήκουν σε συμμορία του οργανωμένου εγκλήματος», χωρίς να διευκρινίσει σε ποια.

One of the suspects arrested in Ecuador for the murder of Presidential candidate Fernando Villavicencio, is wearing a Santos Laguna jersey 😶 pic.twitter.com/mhu1zmHs0S

— CantinaMX Podcast (@CantinaMX_POD) August 10, 2023