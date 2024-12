Ο Ίλον Μασκ, ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης της Tesla και της SpaceX, απείλησε ότι θα “πολεμήσει” για να υπερασπιστεί το πρόγραμμα χορήγησης βίζας εργασίας H-1B, που αφορά σε μεγάλο βαθμό τον τεχνολογικό τομέα, ερχόμενος σε σύγκρουση με ένα μέρος των υποστηρικτών του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οπαδούς της γραμμής που αποκαλούν MAGA (Make America Great Again, Κάντε την Αμερική Μεγάλη Ξανά).

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Μασκ έγραψε: “Είμαι στην Αμερική, μαζί με τόσους πολλούς ανθρώπους σε κρίσιμες θέσεις, που έφτιαξαν την SpaceX, την Tesla και εκατοντάδες άλλες εταιρείες οι οποίες ισχυροποίησαν την Αμερική, χάρη στη Η1Β”.

“Θα πολεμήσω για το θέμα αυτό, το οποίο άτομα σαν εσάς δεν καταλαβαίνουν”, πρόσθεσε.

Anyone – of any race, creed or nationality – who came to America and worked like hell to contribute to this country will forever have my respect.

America is the land of freedom and opportunity. Fight with every fiber of your being to keep it that way!

— Elon Musk (@elonmusk) December 27, 2024