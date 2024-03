Η World Central Kitchen παρέδωσε σχεδόν 200 τόνους τροφίμων στη βόρεια Γάζα, φορτίο που έφτασε με την πρώτη αποστολή θαλάσσιας βοήθειας από την Κύπρο, αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΜΚΟ.

Επισημαίνεται ότι τα τρόφιμα έφτασαν σε οικογένειες, οι οποίες είναι στο φάσμα του λιμού, με το πρώτο ανθρωπιστικό φορτίο που προσέγγισε στην ακτή της Γάζας εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες. Μαζί με τοπικούς και διεθνείς εταίρους, η WCK έχει προσφέρει περισσότερα από 39 εκατομμύρια γεύματα από ξηρά, θάλασσα και αέρα σε Παλαιστίνιους που έχουν ανάγκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Food aid from Cyprus reaches Palestinians in northern Gaza, says charity https://t.co/B4F4MQvjBU

via @Jerusalem_Post

— Elke Götze (@Pucemargine) March 19, 2024