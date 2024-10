Σε 16 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών και σε 52 οι τραυματίες από ισραηλινά πλήγματα σήμερα σε κτήρια του δήμου της Ναμπατίγια, στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό του υπουργείου Υγείας του Λιβάνου.

Ανάμεσα στα θύματα είναι ο δήμαρχος της πόλης, δημοτικοί σύμβουλοι, γιατροί και ένας εργαζόμενος στον τομέα διάσωσης σύμφωνα με αξιωματούχους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

The mayor of Nabatiya and a several unknown people were killed in one of the attacks near the city hall, according to reports in #Lebanon.

The #IDF reports that in recent days forces on the ground destroyed #Hezbollah infrastructure in one of the villages in the Nabatiya area. pic.twitter.com/KSWQFuXHvR

— Ori Miller🇮🇱 (@orielishamiller) October 16, 2024

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ