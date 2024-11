Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και 23 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός ισραηλινού βομβαρδισμού στο κέντρο της Βηρυτού, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν επιδρομή γύρω στις 4 τα ξημερώματα σε κεντρική συνοικία της πρωτεύουσας του Λιβάνου, ισοπεδώνοντας με πέντε πυραύλους μια οκταώροφη πολυκατοικία στη συνοικία Αλ Μπάστα, όπως μετέδωσε το λιβανέζικο πρακτορείο ειδήσεων (ΝΝΑ στα αγγλικά, ΑΝΙ στα γαλλικά).

Israeli warplanes struck a residential building in Beirut’s Basta area, using bunker-buster bombs that caused multiple casualties. The attack destroyed the building and sent shockwaves to Sidon. These bombs were also used in previous assassinations of Hezbollah leaders.#beirut pic.twitter.com/Q3XmtTVpMj

— TMJ News Network (@tmjnewsnetwork) November 23, 2024

