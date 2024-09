Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου δήλωσε ότι τουλάχιστον 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 300 τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων παιδιά, γυναίκες και νοσοκόμοι, σε ισραηλινά πλήγματα τη Δευτέρα που είχαν στόχο τον νότιο Λίβανο.

⚡ #BREAKING Lebanese health ministry: 50 killed and more than 300 injured in Israeli strikes on southern Lebanon — Reuters

Η Χεζμπολάχ εκτοξεύει ρουκέτες σε ισραηλινούς στόχους

Η ένοπλη ομάδα του Λιβάνου ανέφερε ότι εκτόξευσε δεκάδες ρουκέτες σε πολλαπλές ισραηλινές στρατιωτικές θέσεις, μετά από επιθέσεις του ισραηλινού στρατού σε στόχους που ανήκουν στη Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο και στην περιοχή του Μπεκάα.

Σε ανακοίνωσή της, η Χεζμπολάχ δήλωσε ότι «σε απάντηση στις επιθέσεις του ισραηλινού εχθρού που στόχευσαν τις περιοχές του Νότου και του Μπεκάα», οι μαχητές της βομβάρδισαν δύο στρατιωτικές θέσεις στο βόρειο Ισραήλ και τα «συγκροτήματα της αμυντικής βιομηχανίας Rafael» βόρεια της Χάιφα.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι έπληξε περίπου 300 στόχους στον Λίβανο σήμερα.

The Chief of the General Staff approves strikes on Hezbollah targets in Lebanon from the IDF Headquarters Underground Operations Center. So far, more than 300 Hezbollah targets have been struck today. pic.twitter.com/hbNKWJ8QAs

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου καταγγέλλει το ισραηλινό “σχέδιο καταστροφής” της χώρας

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Νατζίμπ Μικάτι κατήγγειλε ότι το Ισραήλ έχει καταρτίσει ένα «σχέδιο καταστροφής» της χώρας, μετά την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού για πλήγματα της Χεζμπολάχ.

🇮🇱🇱🇧 An unprecedented number of Israeli airstrikes across southern Lebanon, over 50 strikes already reported in just 10 minutes.

By far the most violent wave of strikes on Lebanon.#IsraelisATerorristOrganisation #lebanon #Hezbollahpic.twitter.com/cI2R5PNT8z

— Current Affairs (@syedalizaidi112) September 23, 2024