Η δημόσια τηλεόραση της Τσεχίας ανακοίνωσε πως καταμετρήθηκαν έντεκα νεκροί (συμπεριλαμβανομένου του δράστη) και τριάντα τραυματίες από την επίθεση με μακρύκαννο πολεμικό όπλο στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κάρολος στο κέντρο της Πράγας. Μετά από αστυνομική επιχείρηση ο δράστης (David Kozak, 24 ετών), ο οποίος ήταν φοιτητής στο ίδιο Πανεπιστήμιο και του οποίου τα κίνητρα παραμένουν άγνωστα μέχρι αυτή τη στιγμή, αυτοκτόνησε.

Προηγουμένως οι αστυνομικές αρχές καθώς και το υπουργείο Εσωτερικών καλούσαν τους πολίτες να ακολουθήσουν τις οδηγίες της αστυνομίας και να απομακρυνθούν το συντομότερο δυνατόν από το σημείο της επίθεσης. Λίγο αργότερα ο πρωθυπουργός της χώρας ακύρωνε όλες τους τις υποχρεώσεις για να επιστρέψει στην πρωτεύουσα ενώ το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωνε πως η επίθεση πραγματοποιήθηκε από έναν και μόνο δράστη. Ο David Kozak είχε σπουδάσει Ιστορία και Ευρωπαϊκές Σπουδές και παρακολουθούσε μαθήματα στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού του. Επικεντρώθηκε κυρίως στην ιστορία της Πολωνίας.

Οι υπηρεσίες ασφαλείας ανακοίνωσαν πως υπάρχουν 9 βαριά τραυματίες και πως είναι πιθανόν ο αριθμός των νεκρών να αυξηθεί.

Τα συλλυπητήριά τους στις οικογένειες των θυμάτων έχουν εκφράσει η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, η πρωθυπουργός της Γαλλίας, Ελιζαμπέτ Μπορν, καθώς επίσης και η Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Αναλένα Μπέρμποκ.

H αστυνομία μετά την εξουδετέρωση του δράστη διαπίστωσε πως αυτός έφερε ποσότητα εκρηκτικών μαζί του. Αμέσως μετά, ειδική μονάδα με πυροτεχνουργούς μετακινήθηκε προς την οδό Βαλεντίνσκα προκειμένου να διαπιστώσει αν εκεί έχει τοποθετηθεί βόμβα. Προφανώς οι διωκτικές αρχές είχαν κάποια συγκεκριμένη πληροφορία. Στο μεταξύ, εκκενώθηκε το κεντρικό κτήριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

Σύμφωνα με την αμερικανική ιστοσελίδα «breaking news» που τη διαχειρίζεται ο δημοσιογράφος Ash Malek, ο δράστης του μακελειού είχε πρόσφατα αναρτήσει σειρά μηνυμάτων στο διαδίκτυο που περιέγραφαν τους σκοπούς και τις σκέψεις του. Δείτε τα μηνύματα:

«Γαμημένη μέρα, γαμημένη ζωή» και «πίνω τσάι και θέλω να αυτοκτονήσω»

«Μισώ τον κόσμο και θέλω να προκαλέσω όσο περισσότερο πόνο μπορώ»

«Γαμημένα πλάσματα»

«Έχω ένα συνεχές βουητό στα αυτιά μου. Λες και πρόκειται για ένα μάτσο γαμημένες πυγολαμπίδες. Μου ‘ρχεται να τα ξεριζώσω»

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές, ο δράστης της επίθεσης αυτοκτόνησε και δεν έπεσε νεκρός από πυρά της αστυνομίας.

‼️Photo of the shooter on the university roof. Now it becomes clear why people were running Charles Bridge upon learning about the shooting at the university.#prague #CzechRepublic #shooting pic.twitter.com/y9clkiN7X2 — Voice of Europe 🌍 (@V_of_Europe) December 21, 2023

Φωτογραφία του δράστη της επίθεσης

🚨 Breaking News! According to Czech police, multiple people have been killed and dozens injured in a shooting at a university in central Prague. Stay tuned for updates as the situation unfolds. 🌐🚔 #PragueShooting #BreakingNews pic.twitter.com/f6n6ir30LN — 𝕏 (@AlertChannel) December 21, 2023

Students at Charles University in #Prague on the roof of a building where they are trying to hide from a gunman. pic.twitter.com/rqAlERCsr2 — NEXTA (@nexta_tv) December 21, 2023