Η μητέρα διαβόητου βαρόνου ναρκωτικών από το Μεξικό, του Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν, πέθανε την Κυριακή (10/12), σε ηλικία 95 ετών, εξαιτίας επιπλοκών χειρουργικής επέμβασης στη χοληδόχο κύστη, σύμφωνα με μέλη της οικογένειάς της.

Η Μαρία Κονσουέλο Λοέρα πέθανε σε νοσοκομείο της Σιναλόα, στο βορειοδυτικό Μεξικό, οχυρό του καρτέλ των ναρκωτικών που ίδρυσε ο γιος της.

Ο «Ελ Τσάπο», που για χρόνια θεωρείτο πως συγκαταλεγόταν στους ισχυρότερους βαρόνους των ναρκωτικών στο κόσμο, συνελήφθη από τις μεξικανικές αρχές το 2016 κι εκδόθηκε στις ΗΠΑ το 2017.

Μετά την καταδίκη του σε ισόβια κάθειρξη από δικαστήριο της Νέας Υόρκης τον Ιούλιο του 2019, εκτίει την ποινή του σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στο Κολοράντο.

Μετά την καταδίκη του «Ελ Τσάπο», οι γιοι του, γνωστοί με το προσωνύμιο «Τσαπίτος» («οι μικροί Τσάπο») κληρονόμησαν τον έλεγχο του καρτέλ Σιναλόα.

Η Μαρία Κονσουέλο Λοέρα είχε κάνει αξιοσημείωτη δημόσια εμφάνιση τον Μάρτιο του 2020, όταν είχε συναντηθεί με τον μεξικανό πρόεδρο Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ, που επισκεπτόταν την πολιτεία Σιναλόα.

Ο πρόεδρος πήγε να της σφίξει το χέρι ενώ εκείνη βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό της, γεγονός που είχε προκαλέσει σάλο.

The president of Mexico is escorted to say hi to El Chapo’s mother. Yes, El Chapo. It’s his son’a birthday and AMLO just happens to be in the same city. “I received your letter”, @lopezobrador_ says to the mother of the cartel leader.

This is Mexico. 💔 pic.twitter.com/ZaQjh7zU8q

— Mauricio Martínez (@martinezmau) March 30, 2020