Από τις 16 Μαΐου τουλάχιστον 138 πίθηκοι βρέθηκαν νεκροί στην πολιτεία Ταμπάσκο στην ακτή του κόλπου του Μεξικού,όπως αναφέρει η ομάδα προστασίας της βιοποικιλότητας «Usumacinta». Άλλοι πίθηκοι διασώθηκαν από τους κατοίκους,πέντε εκ των οποίων μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε έναν τοπικό κτηνίατρο που πάλψε για να τους σώσει.

«Έφτασαν σε κρίσιμη κατάσταση, με αφυδάτωση και πυρετό», είπε ο Δρ. Sergio Valenzuela, συμπληρώνοντας ότι «ήταν αδύναμες σαν κουρέλια. Είχαν πάθει θερμοπληξία». Ενώ το άγριο κύμα καύσωνα του Μεξικού έχει συνδεθεί με τον θάνατο τουλάχιστον 26 ανθρώπων από τον Μάρτιο, κτηνίατροι και διασώστες λένε ότι έχει σκοτώσει δεκάδες και ίσως εκατοντάδες πιθήκους, σύμφωνα με το Associated Press. Περίπου το ένα τρίτο της χώρας σημείωσε υψηλές θερμοκρασίες 45 βαθμών Κελσίου την Τρίτη (21/05).

