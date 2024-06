Την ταχεία απέλαση εγκληματιών ακόμη και προς την Συρία και το Αφγανιστάν προανήγγειλε πριν από λίγο ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς, στην σκιά της δολοφονικής επίθεσης του Αφγανού Σουλαϊμάν Αταέε την περασμένη εβδομάδα στο Μανχάιμ, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός αστυνομικού και των τραυματισμό άλλων πέντε ανθρώπων.

Ο κ. Σολτς ζήτησε ακόμη την απέλαση και «όσων εξυμνούν τρομοκρατικές ενέργειες». «Η επίθεση στο Μάνχαϊμ έγινε από ακραίο ισλαμιστή. Η τρομοκρατία θέλει να μας επιβάλει την κοσμοθεωρία της, αλλά το κράτος θα αμυνθεί», τόνισε ο καγκελάριος από το βήμα της Bundestag και προειδοποίησε όσους θέλουν να επιβάλουν τους δικούς τους νόμους, ότι θα έχουν «τεράστιο πρόβλημα» με το κράτος δικαίου στην Γερμανία.

