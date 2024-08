«Μου τα πήραν όλα. Πώς θα ζήσω τώρα;», λέει ο Παλαιστίνιος πατέρας, που έχασε τα νεογέννητα δίδυμα παιδιά του σε βομβαρδισμό των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας. Κοιτάει την κάμερα με δάκρυα στα μάτια και κρατάει στα χέρια τα πιστοποιητικά γέννησής τους.

Την Τρίτη, 13 Αυγούστου, είχε βγει από το σπίτι για να πάει στο ληξιαρχείο, προκειμένου να εκδοθούν τα έγγραφα. Συγγενής του τηλεφώνησε για να του πει ότι η σύζυγός του, τα παιδιά τους και η πεθερά του σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμό όσο απουσίαζε.

Το θλιβερό συμβάν επιβεβαιώθηκε και από το νοσοκομείο Αλ Ακσά, εκπρόσωπος του οποίου δήλωσε πως διακομίστηκαν εκεί τα πτώματα μιας νέας γυναίκας, δύο νηπίων και μιας μεγαλύτερης γυναίκας, νωρίς το πρωί της Τρίτης.

Το σπίτι τους στη Ντέιρ αλ Μπάλα χτυπήθηκε σε ισραηλινή επιχείρηση. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις περιορίστηκαν να αναφέρουν πως δεν είναι ενήμερες για το συμβάν.

Ο πατέρας, Μοχάμεντ Αμπού αλ Κουμσάν, δήλωσε στο Γερμανικό Πρακτορείο ότι τα δίδυμα γεννήθηκαν το Σάββατο. Ήταν μόλις λίγων ημερών. «Γιατί βομβάρδισαν το σπίτι ενώ γνώριζαν πως είμαστε άμαχοι;», διερωτήθηκε ο αλ Κουμσάν.

