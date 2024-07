Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, έφτασε στο All England Club την Κυριακή για τον τελικό των ανδρών του Γουίμπλεντον, πραγματοποιώντας μόλις τη δεύτερη δημόσια εμφάνισή της μετά την ανακοίνωση διάγνωσής της με καρκίνο.

Η Κέιτ, σύζυγος του διαδόχου του θρόνου Πρίγκιπα Γουίλιαμ, έγινε δεκτή από το πλήθος του Centre Court με θερμό χειροκρότημα καθώς πήρε τη θέση της στο βασιλικό θεωρείο πριν από την έναρξη του αγώνα πρωταθλήματος ανάμεσα σε Novak Djokovic και Carlos Alcaraz.

