Ρωσική πυραυλική επίθεση έπληξε εννιαώροφη πολυκατοικία στην πόλη Ντνίπρο της κεντρικής Ουκρανίας την Παρασκευή, 28 Ιουνίου, σκοτώνοντας τουλάχιστον έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας άλλους έξι, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Ιχορ Κλιμένκο, προειδοποίησε ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να αυξηθεί, καθώς άνθρωποι παραμένουν παγιδευμένοι μέσα στο κτήριο, του οποίου οι τέσσερις πάνω όροφοι κατέρρευσαν από την επίθεση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Sorry I haven’t tweeted today, the horrific attack on Dnipro was too much, please dear god just give us air defense, even if the west has given up on us winning just please stop us from dying every fucking day.

We just want to live, free and in peace like you. pic.twitter.com/HS0UleCkBw

— Richard Woodruff 🇺🇦 (@frontlinekit) June 28, 2024

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ