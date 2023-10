Χαμός έχει γίνει τις τελευταίες εβδομάδες, στην Νέα Υόρκη με την είδηση του θανάτου ενός μωρού, καθώς σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα πέθανε εξαιτίας της κακοποιητικής συμπεριφοράς που δέχτηκε από τους γονείς.

Συγκεκριμένα, το μωρό δόθηκε πίσω στους γονείς του μετά την αθώωση τους από το δικαστήριο για κακοποιητική συμπεριφορά, στις 14 Σεπτεμβρίου και μια μέρα μετά μεταφέρθηκε αναίσθητο στο νοσοκομείο. Είχε υποστεί τραυματισμό στο κεφάλι από αμβλύ αντικείμενο, ενώ βρισκόταν στο σπίτι της με τους γονείς της και τον δύο ετών αδερφό της.

Οι γιατροί παρατήρησαν μώλωπες και κοψίματα στο μέτωπό της, ένα πρησμένο βλέφαρο, σημάδια από δάγκωμα και σπασμένο σαγόνι, μεταξύ άλλων τραυματισμών, όπως αποκαλύπτουν τα έγγραφα που επικαλούνται οι New York Times. Πέντε ημέρες μετά το μικρό κορίτσι απεβίωσε.

Η μητέρα της φέρεται να είπε στις αρχές ότι το μωρό άρχισε να πνίγεται ενώ ο πατέρας της την τάιζε και απέδωσε τους τραυματισμούς στο ότι ήπιε πολύ γάλα. Αφού υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία από το περιστατικό, η Ella τέθηκε σε μηχανική υποστήριξη και πέθανε στις 20 Σεπτεμβρίου, αναφέρουν οι Times.

«Η ασφάλεια και η ευημερία των παιδιών της Νέας Υόρκης είναι η πρώτη μας προτεραιότητα», μοιράστηκε με το PEOPLE εκπρόσωπος της Διοίκησης Υπηρεσιών για τα Παιδιά (ACS) σε δήλωσή του το βράδυ της Τρίτης. «Διερευνούμε αυτή την τραγωδία μαζί με την αστυνομία της Νέας Υόρκης».

Αξιοσημείωτο είναι ότι στις 9 Σεπτεμβρίου του 2022, και ενώ τα δύο παιδιά βρίσκονταν με την ανάδοχη οικογένειά τους, το μωρό εισήχθη στο νοσοκομείο με τραύμα στη γλώσσα, το οποίο δεν της επέτρεπε να φάει για έξι μέρες. Ο πατέρας του κοριτσιού, που το είχε επισκεφθεί και έμεινε μόνο μαζί του για λίγο, ισχυρίστηκε ότι η ίδια έξυσε τη γλώσσα της, μα οι γιατροί διαπίστωσαν ότι αυτό το τραύμα θα μπορούσε να γίνει μόνο με τη χρήση αιχμηρού αντικειμένου.

