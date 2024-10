Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία διεξήγαγε σήμερα, Σάββατο 19 Οκτωβρίου, δύο βομβαρδισμούς εναντίον των νότιων προαστίων της Βηρυτού, 45 λεπτά αφότου εξέδωσε μια εντολή εκκένωσης στους κατοίκους αυτού του προπύργιου της Χεζμπολάχ, όπως έγινε γνωστό από μια πηγή ασφαλείας, που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Πλάνα που μετέδωσε το AFPTV δείχνουν στήλες μαύρου και γκρι καπνού να υψώνονται πάνω από την περιοχή που επλήγη, η οποία βρίσκεται, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ΑΝΙ, στη συνοικία Χαρέτ Χρεΐ.

Beirut is being bombed pic.twitter.com/k4BuIFpC9Z

Israel Air Force Fighter Jets targeted Haret Hreik municipality, in the Dahieh suburbs, south of Beirut, Lebanon. pic.twitter.com/czTi1ovbgc

— War Watch (@WarWatchs) October 19, 2024