Η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ βομβάρδισε ξανά νότια προάστια της Βηρυτού, λίγη ώρα μετά τη διαταγή εκπροσώπου του στρατού στους αμάχους να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τομείς της περιοχής αυτής της πρωτεύουσας του Λιβάνου, κατέγραψε συνεργείο της τηλεοπτικής υπηρεσίας του Γαλλικού Πρακτορείου, τα πλάνα του οποίου δείχνουν πυρκαγιά και καπνό να υψώνεται στην περιοχή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

– #IOF launched two violent airstrikes targeting a building in Bir Al-Abed, Dahiye, in the southern suburb of #Beirut.

The building targeted includes Dar Al-Hawraa #Medical Center which belongs to the #Islamic #Health #Authority. pic.twitter.com/4IHIIiiZ50

— Shahinur Rahman Shorif (@EpicNomadic) November 12, 2024