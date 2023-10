Δύο σεισμικές δονήσεις – μεγέθους 5,3 και 6,3 βαθμών – σημειώθηκαν με διαφορά μισής σήμερα στο δυτικό Νεπάλ, προκαλώντας κατολίσθηση και σημαντικές υλικές ζημιές.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε πως 17 άνθρωποι (ένδεκα γυναίκες και έξι άνδρες) διακομίστηκαν τραυματισμένοι σε νοσοκομεία, ενώ αγνοείται η τύχη μιας γυναίκας που παρασύρθηκε από κατολίσθηση.

Αρκετές κοινότητες έχουν αποκλειστεί εξαιτίας της πτώσης βράχων σε τμήματα του περιφερειακού οδικού δικτύου.

Τουλάχιστον ένα κτήριο κατέρρευσε στην πόλη Τσαϊνπούρ, η οποία βρίσκεται κοντά στο επίκεντρο των σεισμών, οι οποίοι έγιναν αισθητοί ακόμη και στην πρωτεύουσα της γειτονικής Ινδίας. Αρκετοί κάτοικοι του Νέου Δελχί βγήκαν έντρομοι στους δρόμους, σύμφωνα με δημοσιεύματα ινδικών μέσων ενημέρωσης.

