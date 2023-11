Τουλάχιστον 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό των 6,4 βαθμών που έπληξε νωρίτερα σήμερα τις περιφέρειες Τζατζαρκότ και Δυτικό Ρουκούμ του δυτικού Νεπάλ, όπως ανέφεραν τοπικοί αξιωματούχοι. Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι σπίτια στην περιοχή αυτήν κατέρρευσαν.

Το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ) ανέφερε αρχικά ότι το μέγεθος του σεισμού ήταν 6,2 βαθμοί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ένας τοπικός αξιωματούχος, ο Χάρις Σάντρα Σάρμα, είπε ότι οι Αρχές δεν έχουν καταφέρει να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες στο επίκεντρο του σεισμού, τη Τζατζαρκότ. Υπάρχουν αναφορές για 17 νεκρούς στην περιοχή αυτήν.

Ένας άλλος αξιωματούχος, ο Σουρές Σούναρ, είπε στο πρακτορείο Reuters ότι 20 άνθρωποι μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι σε νοσοκομεία. «Είμαι και εγώ έξω στο ύπαιθρο. Συλλέγουμε πληροφορίες αλλά επειδή είναι νύχτα και κάνει κρύο είναι δύσκολο να επικοινωνήσουμε με τις απομακρυσμένες περιοχές», εξήγησε.

Το Εθνικό Σεισμολογικό Κέντρο του Νεπάλ ανακοίνωσε ότι ο σεισμός σημειώθηκε στις 23.47 τοπική ώρα, στην περιφέρεια Τζατζαρκότ της επαρχίας Καρνάλι. Η Τζατζαρκότ απέχει περίπου 500 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Κατμαντού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Έχουμε επιβεβαιωμένες αναφορές ότι πέντε μέλη μιας οικογένειας σκοτώθηκαν στο χωριό Ααθμπίσκοτ. Υπάρχουν πληροφορίες και για άλλα θύματα. Δεν μπορούμε να τις επιβεβαιώσουμε» είπε ένας αστυνομικός από τη γειτονική περιφέρεια του Δυτικού Ρουκούμ.

Στα πλάνα που μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης φαίνονται προσόψεις πολυώροφων κτιρίων που έχουν καταρρεύσει.

Praying for Jajarkot Nepal.

Reports that some houses have been destroyed in #Jajarkot #Nepal due to the 6.4 scale #earthquakes. Rescue operations have been started.

Due to the Tremor Felt locals of some parts of Nepal have taken to the streets. #StaySafe #NepalEarthquake pic.twitter.com/5OKGtkw49z

— Sandesh Swarnkar (@sandeshshroff) November 3, 2023