Ο Iσραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε σήμερα τη δέσμευσή του πως ο αγώνας εναντίον της Χεζμπολάχ του Λιβάνου θα συνεχιστεί έως ότου οι εκτοπισμένοι κάτοικοι του βόρειου Ισραήλ επιστρέψουν με ασφάλεια στα σπίτια τους.

«Προκαλούμε πλήγματα στη Χεζμπολάχ που δεν μπορούσε ποτέ να φανταστεί. Κάνουμε χρήση βίας και τεχνασμάτων. Μπορώ να σας υποσχεθώ ένα πράγμα. Δεν θα σταματήσουμε μέχρι (οι εκτοπισμένοι κάτοικοι του βορρά) να επιστρέψουν στα σπίτια τους», λέει ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Message to Israeli people from Prime Minister Benjamin Netanyahu: “I cannot detail everything we do, but I can tell you one thing: We are determined to return the people of the north to their homes safely. We are dealing blows to Hezbollah that it did not imagine. We do it with… pic.twitter.com/3kmcQ0Jioq

— Agencia AJN (@AgenciaAJN) September 25, 2024