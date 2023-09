Τουλάχιστον 20 υπάλληλοι του ομίλου De Beers – ο οποίος δραστηριοποιείται στην εξόρυξη και εμπορία διαμαντιών – σκοτώθηκαν χθες Κυριακή σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην επαρχία Λιμπόπο της Νότιας Αφρικής.

«Λεωφορείο που μετέφερε εργαζόμενους στο ορυχείο Βενέσια ενεπλάκη το απόγευμα της Κυριακής σε τροχαίο, το οποίο στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 20 υπαλλήλους», ανέφερε ανακοίνωση της τοπικής υπηρεσίας Μεταφορών.

Αξιωματούχος με τον οποίο επικοινώνησε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) δήλωσε ότι το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 14:00 (τοπική ώρα, 19:00 ώρα Ελλάδος) όταν «λεωφορείο συγκρούστηκε με φορτηγό» περίπου 25 χιλιόμετρα μακριά από το ορυχείο, στο ύψος της πόλης Μουσίνα, που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με τη Ζιμπάμπουε, στο βορειοανατολικό άκρο της χώρας.

A horrible accident happened between 5pm and 6pm..

A bus to Venetia Mine collided with a truck head on between Niani and Musina

24 people confirmed to have passed away on scene. pic.twitter.com/4ncAA7rgDl

