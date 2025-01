Σοκαριστικές είναι οι αναφορές για τον δράστη που προκάλεσε το μακελειό στη Νέα Ορλεάνη, όταν έπεσε με το φορτηγάκι του στο ανυποψίαστο πλήθος που γίορταζε την Πρωτοχρονιά.

Ο δράστης άνοιξε πυρ κατά των ανθρώπων που γιόρταζαν στη Νέα Ορλεάνη την έλευση του νέου χρόνου και προκάλεσε μακελειό, καθώς σκότωσε τουλάχιστον δέκα ανθρώπους και τραυμάτισε περισσότερους από 35, σε μια επίθεση που το FBI λέει πως ερευνά ως μία τρομοκρατική ενέργεια.

Η Νέα Ορλεάνη δέχθηκε τρομοκρατική επίθεση δήλωσε η δήμαρχος της πόλης στην πρώτη ενημέρωση μετά το περιστατικό με το αυτοκίνητο που έπεσε στις 3:15 τα ξημερώματα σε πλήθος με αποτέλεσμα 10 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Παράλληλα, από τους 35 τραυματίες, οι 30 μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα σε πέντε διαφορετικά νοσοκομεία, ενώ οι υπόλοιποι αναζήτησαν μόνοι τους περίθαλψη σε νοσοκομεία. Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται και δύο αστυνομικοί, που δέχθηκαν τα πυρά του δράστη, ο οποίος άνοιξε πυρ αφού έπεσε στο συγκεντρωμένο πλήθος στη γαλλική συνοικία της πόλης.

Η αρχηγός της αστυνομίας εξήγησε ότι ο δράστης, ο οποίος είναι νεκρός, ήταν άνδρας και «ήθελε να σκοτώσει, δεν ήταν ατύχημα, ούτε περιστατικό οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ. Ήταν αποφασισμένος να προκαλέσει μακελειό». Περιγράφοντας, δε, τι συνέβη είπε ότι το αυτοκίνητο που έπεσε στο πλήθος κινείτο με μεγάλη ταχύτητα.

Σύμφωνα με την ίδια από τους 10 νεκρούς, στην πλειονότητα τους είναι κάτοικοι της περιοχής.

Η πράξη χαρακτηρίστηκε «τρομοκρατική ενέργεια» και από το FBI.

Εκπρόσωπος του FBI είπε ότι εντοπίστηκαν και αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί, χωρίς να διευκρινίζει πού και πότε βρέθηκαν. «Προσπαθούμε να επιβεβαιώσουμε εάν πρόκειται ή όχι για έναν ενεργό μηχανισμό σε λειτουργία», δήλωσε η Αλιθέα Ντάνκαν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Για την επίθεση ενημερώθηκε από την ηγεσία του FBI ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Νωρίτερα, είχε ενημερωθεί από την ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε μιλήσει τηλεφωνικά με τη δήμαρχο της Νέας Ορλεάνης «για να προσφέρει την πλήρη ομοσπονδιακή υποστήριξη».

Ο εισαγγελέας της πόλης ανέφερε ότι πολλά ξενοδοχεία γύρω από την περιοχή της επίθεσης χρειάστηκε να εκκενωθούν.

First look at the vehicle used to mow down New Year revellers in New Orleans. pic.twitter.com/bjN0XLvrVC

— Robert Abel (@rj_abel) January 1, 2025