Στο πολιτικό του μέλλον αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη διάρκεια ομιλίας του, δηλώνοντας ότι οι δημοτικές εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για τις 31 Μαρτίου θα είναι οι τελευταίες του.

Ειδικότερα, ο Ερντογάν τόνισε μιλώντας στους νεολαίους του Ιδρύματος Νέων Τουρκίας (TUGVA) που πρόσκεινται στο κυβερνών κόμμα: «Αυτό για εμένα είναι ένα τέλος, αυτές οι εκλογές είναι οι τελευταίες μου εκλογές με την εξουσιοδότηση που δίνει ο νόμος».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Το αποτέλεσμα θα είναι η μεταβίβαση ενός καταπιστεύματος για τους αδελφούς μου που θα έρθουν μετά από μένα» συμπλήρωσε ακόμη ο Τούρκος πρόεδρος.

NEW: Erdogan says March municipal race is his last election ever.

“This is a final for me, this election is my last with the authority given by the law, the result will be the transfer of a confidence to my brothers who will come after me.” pic.twitter.com/tL6mkaNX2g

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) March 8, 2024