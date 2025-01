Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου κατήγγειλε σήμερα τις χαοτικές συνθήκες στην Χαν Γιουνίς, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, κατά την απελευθέρωση δύο Ισραηλινών ομήρων, κάνοντας λόγο για “σοκαριστικές σκηνές”.

‘This is a much more chaotic scene than we have seen’

Sky’s @AliBunkallSKY and @JayneSeckerSky discuss the latest footage from Gaza as Israeli hostages Arbel Yehoud, 29, and Gadi Moses, 80 are due to be released.https://t.co/ITvqT2SYsx

