Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε ότι ενημερώθηκε για τη «φοβερή» συντριβή επιβατικού αεροσκάφους στην Ουάσινγκτον.

«Η συντριβή του αεροπλάνου θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Το αεροπλάνο βρισκόταν σε τέλεια, συνηθισμένη προσέγγιση στο αεροδρόμιο. Το ελικόπτερο κατευθυνόταν απευθείας πάνω στο αεροπλάνο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Η ατμόσφαιρα ήταν καθαρή, τα φώτα (προσέγγισης) του αεροπλάνου έλαμπαν, γιατί το ελικόπτερο δεν έκανε άνοδο ή κάθοδο ή στροφή;», διερωτήθηκε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος.

«Γιατί ο πύργος ελέγχου δεν είπε στο ελικόπτερο τι να κάνει αντί να το ρωτάει αν είδε το αεροπλάνο. Αυτή είναι άσχημη κατάσταση, που είναι φανερό πως θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί», πρόσθεσε.

Η προεδρία των ΗΠΑ ανέφερε ότι αεροσκάφος το οποίο εκτελούσε επιβατική πτήση συγκρούστηκε με ελικόπτερο πάνω από την Ουάσιγκτον

Το αεροσκάφος συνετρίβη στον ποταμό Ποτόμακ, κοντά στο αεροδρόμιο Ρέιγκαν καθώς πλησίαζε τον διάδρομο, μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

Ο αμερικανικός στρατός επιβεβαίωσε πως συγκρούστηκε με ελικόπτερο Black Hawk, που ανήκει σε αυτόν.

Βρίσκεται σε εξέλιξη «επιχείρηση έρευνας και διάσωσης», ανακοίνωσε μέσω X η αστυνομία της αμερικανικής πρωτεύουσας.

Η American Airlines έκαναν γνωστό ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν 60 επιβάτες και τέσσερα μέλη πληρώματος.

Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Τεντ Κρους ανέφερε μέσω X πως «ξέρουμε ότι υπάρχουν θύματα», χωρίς να διευκρινίσει ποια είναι η πηγή της πληροφόρησής του.

Πηγή: AFP