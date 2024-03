Η προεκλογική ομάδα του προέδρου Τζο Μπάιντεν κατηγόρησε το Σάββατο τον Ντόναλντ Τραμπ για υποκίνηση «πολιτικής βίας», αφού ο Ρεπουμπλικανός μεγιστάνας δημοσίευσε ένα βίντεο όπου εμφανίζεται μια εικόνα του Δημοκρατικού προέδρου δεμένου χειροπόδαρα.

«Αυτή η εικόνα που ανήρτησε ο Ντόναλντ Τραμπ είναι το είδος της βλακείας που δημοσιεύει κάποιος όταν καλεί για “αιματοχυσία”», κατήγγειλε ο εκπρόσωπος της εκστρατείας του Τζο Μπάιντεν σε ανακοίνωσή του το Σάββατο, αναφερόμενος σε πρόσφατα σχόλια του Ρεπουμπλικανού.

«Ο Τραμπ υποκινεί συστηματικά την πολιτική βία και ήρθε η ώρα οι άνθρωποι να τον πάρουν στα σοβαρά», τόνισε ο εκπρόσωπος, υπενθυμίζοντας ότι η πρώτη θητεία του Τραμπ έληξε με την επίθεση στο Καπιτώλιο από εκατοντάδες υποστηρικτές του.

Ο πρώην πρόεδρος δημοσίευσε την Παρασκευή ένα βίντεο στο δικό του δίκτυο κοινωνικής δικτύωσης Truth Social που δείχνει δύο αυτοκίνητα να κινούνται σε ένα δρόμο. Τα οχήματα είναι γεμάτα με σημαίες και αυτοκόλλητα υπέρ του Τραμπ.

Στην πίσω πόρτα του δεύτερου οχήματος, ενός ημιφορτηγού, υπάρχει μια εικόνα που δείχνει τον πρόεδρο των ΗΠΑ ξαπλωμένο στο πλάι και δεμένο με σχοινί στα χέρια και τα πόδια του.

Imagine if Joe Biden tweeted out a video of someone driving down the road with an image of Trump tied up in the back of a pickup truck. You already saw how MAGA reacted to Kathy Griffin, who I agree was wrong in what she did.

Can we all agree that a Presidential candidate… pic.twitter.com/7xe9ANtGPI

— Brian Krassenstein (@krassenstein) March 30, 2024