Ο Αμερικανός εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Πέμπτη πως θα ονομάσει τον πλούσιο επιχειρηματία Ντέιβιντ Σακς, άνθρωπο του κύκλου του πολυδισεκατομμυριούχου Ίλον Μασκ, σε νέο αξίωμα, του συμβούλου της προεδρίας για ζητήματα που άπτονται της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) και των κρυπτονομισμάτων.

«Με ικανοποίηση ανακοινώνω ότι ο Ντέιβιντ Σακς θα αναλάβει ‘τσάρος για την ΤΝ και τα κρυπτονομίσματα του Λευκού Οίκου’ , δυο κεφαλαιωδών τομέων για το μέλλον της αμερικανικής ανταγωνιστικότητας», ανέφερε ο Ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social.

Η ανακοίνωσή του καταγράφεται μια μέρα αφού το Bitcoin, το γνωστότερο κρυπτονόμισμα διεθνώς, έσπασε ρεκόρ ξεπερνώντας για πρώτη φορά την τιμή των 100.000 δολαρίων.

Ως σύμβουλος της προεδρίας, ο κ. Σακς «θα εργαστεί για να δημιουργηθεί νομικό πλαίσιο ώστε ο τομέας ων κρυπτονομισμάτων να ωφεληθεί από τη σαφήνεια που ζητούσε και να μπορέσει να ευημερήσει στις ΗΠΑ», σημείωσε ο κ. Τραμπ.

