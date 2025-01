Ο εκλεγμένος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ θα είχε καταδικασθεί για την απόπειρά του να ανατρέψει το αποτέλεσμα των εκλογών του 2020, αν δεν είχε κερδίσει τέσσερα χρόνια αργότερα τις εκλογές, σύμφωνα με την έκθεση του ειδικού εισαγγελέα Τζακ Σμιθ που δημοσιεύεται σήμερα από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

JUST IN: Judge Cannon ruled that the DOJ can release Jack Smith’s 2020 election report.

This is TERRIBLE news for Trump, who fiercely opposes the release of the special counsel’s report about the January 6 attack on the Capitol. pic.twitter.com/4dvWqrQGVl

— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) January 13, 2025