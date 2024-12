Ο Αμερικανός εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Πέμπτη την πρόθεσή του να τοποθετήσει τον Ρεπουμπλικάνο πρώην γερουσιαστή Ντέιβιντ Περντιού στο πόστο του πρέσβη των ΗΠΑ στην Κίνα.

Trump picks former Senator David Perdue to be ambassador to China “He will be instrumental in implementing my strategy to maintain Peace in the region, and a productive working relationship with China’s leaders,” Trump said in a post on Truth Social. https://t.co/glJ2bqIwBL

«Θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην εφαρμογή της στρατηγικής μου με σκοπό να διατηρηθεί η ειρήνη στην περιοχή και να αποκτήσουμε παραγωγική σχέση με τους κινέζους ηγέτες», ανέφερε ο μεγιστάνας μέσω Truth Social, εξαίροντας την πορεία του διευθυντικού στελέχους επιχειρήσεων και πολιτικού.

Tonight, I am announcing that former U.S. Senator, David Perdue, has accepted my appointment as the next United States Ambassador to the People’s Republic of China. As a Fortune 500 CEO, who had a 40-year International business career, and served in the U.S. Senate, David brings…

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) December 6, 2024