Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη πως κατέρριψαν τουρκικό τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο αεροσκάφος στη Συρία, αφού έκριναν πως αποτελούσε δυνητική απειλή για αμερικανικές δυνάμεις απειλούσε, κάτι που ενδέχεται να προκαλέσει νέες εντάσεις ανάμεσα στις δυο χώρες, συμμάχους στο NATO.

Το επεισόδιο καταγράφτηκε τη στιγμή που ο στρατός της Τουρκίας διεξάγει πλήγματα εναντίον κουρδικών στόχων στη Συρία, μετά την επίθεση καμικάζι στην Άγκυρα την Κυριακή, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε το Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν (PKK), οργάνωση που χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική» από την τουρκική κυβέρνηση και τους δυτικούς συμμάχους της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

#BREAKING: Confirmed now! F-35A fighter jet of #USAF from 421st EFS shot-down a #Turkish Air Force’s Anka-S armed drone over #Hasakah. The Turkish drone had bombed positions of #SDF which are the #US allies in NE of #Syria. #Turkey must know that they No longer can easily target… pic.twitter.com/gLmZfSiZ8r

— Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) October 5, 2023