Αμερικανικό αντιτορπιλικό κλάσης Άρλι Μπερκ, το USS Thomas Hudner, κατέρριψε σήμερα τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα-καμικάζι προερχόμενα από περιοχές της Υεμένης ελεγχόμενες από τους φιλοϊρανούς σιίτες αντάρτες Χούθι, ανακοίνωσε μέσω X (του πρώην Twitter) το μεικτό διοικητήριο το οποίο είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

«Τα drones καταρρίφθηκαν ενώ το αμερικανικό πολεμικό πλοίο εκτελούσε περιπολία στην Ερυθρά Θάλασσα. Το σκάφος δεν υπέστη καμιά ζημιά και κανένα μέλος του πληρώματός του δεν υπέστη τραυματισμό», διευκρίνισε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

On the morning (Yemen time) of November 23, the USS Thomas Hudner (DDG 116) shot down multiple one-way attack drones launched from Houthi controlled areas in Yemen. The drones were shot down while the U.S. warship was on patrol in the Red Sea. The ship and crew sustained no… pic.twitter.com/TqXuaKsgwe

— U.S. Central Command (@CENTCOM) November 23, 2023