Πληθαίνουν τα σενάρια σχετικά με τα κίνητρα και τις σχέσεις που είχε με την Ουκρανία ο επίδοξος δολοφόνος του Ντόναλντ Τραμπ, Ράιαν Γουέσλι Ρουθ.

Ο συλληφθείς ως υπαίτιος της απόπειρας δολοφονίας κατά του Ρεπουμπλικάνου υποψήφιου των ΗΠΑ, εμφανίζεται να συμμετέχει σε προπαγανδιστικό βίντεο του νεοναζιστικού τάγματος Αζόφ, που κάνει το γύρο του κόσμου, πυροδοτώντας έτσι διάφορα σενάρια σχετικά με τις σχέσεις του Ρουθ με τους αντιρώσους ακροδεξιούς της Ουκρανίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει υποστηρίξει πως εάν εκλεγεί θα μπορέσει να τερματίσει άμεσα τον πόλεμο, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως το σχέδιό του προβλέπει πιέσεις προς το Κίεβο, προκειμένου να αποδεχθεί μια εκεχειρία με παράδοση στη Ρωσία των εδαφών που έχει καταλάβει ο ρωσικός στρατός.

Πηγές ανέφεραν σε αμερικανικά ΜΜΕ ότι οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο Ρουθ να έδρασε εξαιτίας της δυσαρέσκειάς του από τις θέσεις του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία.

Ο Ράιαν Γουέσλι Ρουθ είναι ένθερμος υποστηρικτής της Ουκρανίας και μάλιστα λίγο μετά την εισβολή της Ρωσίας, τον Απρίλιο του 2022, είχε ταξιδέψει στη χώρα για να προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες του. Ο ίδιος ο Ρουθ σε ένα ρεπορτάζ των Financial Times για τους εθελοντές που είχαν σπεύσει για βοήθεια στην Ουκρανία φέρεται, σύμφωνα με το ABC News, να είχε δηλώσει πως προσπάθησε να ενταχθεί στη Διεθνή Λεγεώνα αλλά απορρίφθηκε εξαιτίας της ηλικίας του.

Η Διεθνής Λεγεώνα είναι ένα τάγμα εθελοντών από όλο τον κόσμο και κυρίως από ΗΠΑ και Ευρώπη, που δημιουργήθηκε για ενίσχυση του ουκρανικού στρατού. Ο Ρουθ ισχυρίστηκε πως του προτάθηκε να συμμετέχει με άλλους τρόπους, όπως για παράδειγμα να βοηθήσει στην στρατολόγηση άλλων ξένων εθελοντών.

Ο Ρουθ εμφανίζεται επίσης σε ένα προπαγανδιστικό βίντεο του 2022 για την υποστήριξη της νεοναζιστικής ταξιαρχίας Αζόφ στη Μαριούπολη. Το εν λόγω τάγμα, παρά το νεοναζιστικό χαρακτήρα του, είχε την αποδοχή της Δύσης, ιδιαίτερα στην πρώτη φάση του πολέμου, καθώς παρουσιάζονταν ως η επίλεκτη δύναμη για την υπεράσπιση της Ουκρανίας ενάντια στους Ρώσους εισβολείς.

BREAKING: Trump shooter appeared in a propaganda video for AZOV in May 2022 pic.twitter.com/jwl5t7BI4s

— Chief Trumpster (@ChiefTrumpster) September 16, 2024