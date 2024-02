Σε απόσταση 500 μέτρων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των Βρυξελλών, έχουν φθάσει πλεον οι αγρότες του Βελγίου, της Ιταλίας, της Πορτογαλίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών που διαδηλώνουν με οργή, διαμαρτυρόμενοι κατά των ευρωπαίων ηγετών που συναντώνται αυτή την ώρα στην προγραμματισμένη Σύνοδο Κορυφής.

Δεκάδες αγρότες έφθασαν από νωρίς το πρωί της 1ης Φεβρουαρίου, στην έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό να ακουστούν τα αιτήματά τους από τους ηγέτες της ΕΕ.

Σύμφωνα με την βελγική αστυνομία περισσότερα από 1.000 τρακτέρ έχουν περικυκλώσει το Ευρωκοινοβούλιο, με τις αστυνομικές δυνάμεις να προσπαθούν να τους εμποδίσουν να πλησιάσουν περισσότερο, από την απόσταση των 500 μέτρων.

Οι συγκεντρωμένοι αγρότες έχουν ανάψει φωτιές καίγοντας λάστιχα, άναψαν καπνογόνα ενώ άρχισαν να πετρούν πέτρες κατά των αστυνομικών φωνάζοντας συνθήματα.

#ixelles Une des sculptures historiques (1871 ) de la place du Luxembourg a été démontée par les agriculteurs et mise au feu. Elle représente un ouvrier sidérurgiste. D’un point de vue patrimonial, c’est irréparable. D’un point de vue symbolique, c’est à pleurer pic.twitter.com/SWWm0JBqBq

Hundreds of European farmers block access to EU parliament in Brussels.#FarmersProtest #FarmersProtest2024 #EuropeanUnion #Parliament #France #FrenchFarmers pic.twitter.com/vmFKoEDKSp

— Your Views Your News (@urviewsurnews) February 1, 2024