Η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέστρεψε ρωσικό ναρκαλιευτικό που έχει την βάση του στην Βαλτική Θάλασσα και συγκεκριμένα στην περιοχή Καλίνινγκραντ της Ρωσίας, και το έθεσε εκτός δράσης.

Η υπηρεσία στρατιωτικής κατασκοπείας γνωστή ως GUR, ανακοίνωσε ότι είναι η δεύτερη επίθεση που πραγματοποίησε εφέτος σε ρωσικό πολεμικό πλοίο στην Βαλτική Θάλασσα.

The GUR fighters of the Ministry of Defense disabled the minesweeper of the Baltic Fleet of the Armed Forces of the Russian Federation “Aleksander Obukhov”.https://t.co/1mjyC41YVh pic.twitter.com/HVmEWtUD9D

— Babel.ua: Ukraine at war (@UaBabel) October 7, 2024